В Гусеве военный украл медицинскую сумку и выкинул из нее инструменты на 115 тысяч

В Гусеве военный украл медицинскую сумку и выкинул из нее инструменты на 115 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего, укравшего медицинскую сумку, из которой он выкинул дорогостоящие инструменты. Об этом в среду, 25 марта, «Новому Калининграду» сообщили в военном Следственном комитете РФ по Балтфлоту.

По данным следствия, осужденный служил в войсковой части 90151 в Гусеве в звании младшего сержанта. В мая 2019 он незаконно проник на склад медицинской роты, откуда похитил приглянувшуюся ему сумку врача с медицинским оборудованием стоимостью 115 тыс. руб. Придя домой, военный выкинул инструменты, а «сумкой распорядился по своему усмотрению».

Суд принял решение назначить злоумышленнику наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

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