Калининградец лишился кошелька после объятий с попросившим у него сигарету прохожим

Калининградец лишился кошелька после объятий с попросившим у него сигарету прохожим
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде сотрудники полиции задержали 33-летнего профессионального карманника, передает в среду, 25 марта, пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из магазинов на улице Дзержинского. Горожанин познакомился с 48-летним покупателем, после чего мужчины решили выйти на улицу и покурить. Подозреваемый попросил у нового приятеля сигарету, а затем решил его «отблагодарить» объятиями на прощание. В этот момент карманник вытащил из куртки пострадавшего портмоне, в котором находились деньги. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Позже полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, и установили личность похитителя. Когда мужчину задержали, он признался, что деньги уже потратил на личные нужды, а от кошелька избавился.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Устанавливается причастность гражданина к аналогичным преступлениям.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter