Калининградец лишился кошелька после объятий с попросившим у него сигарету прохожим

В Калининграде сотрудники полиции задержали 33-летнего профессионального карманника, передает в среду, 25 марта, пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, инцидент произошел в одном из магазинов на улице Дзержинского. Горожанин познакомился с 48-летним покупателем, после чего мужчины решили выйти на улицу и покурить. Подозреваемый попросил у нового приятеля сигарету, а затем решил его «отблагодарить» объятиями на прощание. В этот момент карманник вытащил из куртки пострадавшего портмоне, в котором находились деньги. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Позже полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, и установили личность похитителя. Когда мужчину задержали, он признался, что деньги уже потратил на личные нужды, а от кошелька избавился.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Устанавливается причастность гражданина к аналогичным преступлениям.