В Гвардейске мужчина сдал на запчасти грузовик, которым ему дали попользоваться

В Гвардейске 22-летний местный житель сдал на запчасти грузовик, которым ему дал попользоваться знакомый. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



В ходе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что автомобиль марки «Камаз» жителю области во временное пользование передал его 24-летний знакомый. Однако когда седельный тягач поломался, горожанин решил заработать на этом — подозреваемый сдал грузовик на запчасти, причинив владельцу автомобиля ущерб на сумму 260 тысяч рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.