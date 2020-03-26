В Светлом директора бумажной фабрики оштрафовали за махинации с зарплатами

В Светлом директора бумажной фабрики оштрафовали за махинации с зарплатами
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проверки

В Светлом директора бумажного производства привлекли к административной ответственности за махинации с датами выплат денег сотрудникам. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в правилах внутреннего распорядка компании предусматривались разные сроки выплаты заработной платы. Это, в свою очередь, позволяло руководству манипулировать датами выплаты работникам денег и выдавать их по своему усмотрению.

В адрес организации внесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что после рассмотрения нарушения устранили, а сроки выплаты заработной платы приведены в соответствие с законом. Директора фирмы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура возбудила 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в отношении юрлица фирмы и директора организации. На данный момент их признали виновными и оштрафовали.м


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter