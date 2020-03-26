В Светлом директора бумажной фабрики оштрафовали за махинации с зарплатами

В Светлом директора бумажного производства привлекли к административной ответственности за махинации с датами выплат денег сотрудникам. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В ходе проверки было установлено, что в правилах внутреннего распорядка компании предусматривались разные сроки выплаты заработной платы. Это, в свою очередь, позволяло руководству манипулировать датами выплаты работникам денег и выдавать их по своему усмотрению.

В адрес организации внесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что после рассмотрения нарушения устранили, а сроки выплаты заработной платы приведены в соответствие с законом. Директора фирмы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура возбудила 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в отношении юрлица фирмы и директора организации. На данный момент их признали виновными и оштрафовали.м