Пнувшему соседский автомобиль жителю Светлого грозит «уголовка»

В Светлом 41-летнему местному жителю грозит уголовная ответственность за то, что он пнул автомобиль соседа по улице, передает пресс-служба областного УМВД в четверг, 26 марта.



По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад возле одного из домов, расположенного на ул. Зеленой. Горожанин в вечернее время проходил мимо иномарки соседа по улице, с которым до этого у него были конфликты. Уточняется, что хозяин «Митсубиси» и подозреваемый начали ссориться, после чего мужчина ногой ударил машину по заднему левому крылу, повредив при этом фару.

Позже повредившего авто жителя области задержали. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.