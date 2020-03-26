В Балтийске под статью попал алиментщик, задолжавший сыну свыше 400 тысяч рублей

В Балтийске задолжавшего сыну свыше 400 тысяч рублей алиментщика привлекли к уголовной ответственности. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы областной прокуратуры.



По данным ведомства, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына каждый месяц, однако выполнять такую обязанность он не стал. В ходе проверки было установлено, что горожанин накопил долг, превышающий сумму 400 тысяч рублей, из-за чего его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако спустя два месяца выяснилось, что наказание не испугало отца — житель области по-прежнему продолжал не платить алименты.

В связи с этим в его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно). «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Балтийска», — отметили в релизе.