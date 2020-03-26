В Калининграде женщина обратилась в суд после того, как в темноте упала в подвал

В суд обратилась жительница Республики Беларусь с иском к управляющей компании, которая обслуживает один из домов на ул. Генерала Челнокова. Об этом в четверг, 26 марта, "Новому Калининграду" сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда.



По данным ведомства, в августе прошлого года женщина приехала в отпуск к своим родственникам. Сообщается, что вечером гражданка шла по неосвещенному тротуару возле одной из многоэтажек, однако не заметила неогражденный спуск на цокольный этаж дома и упала вниз. Позже ее доставили в больницу, где медики диагностировали у пострадавшей многочисленные травмы. По результатам судебно-медицинской экспертизы эти повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Заявительница считает, что падение случилось из-за бездействия управляющей компании, которая вовремя не оградила спуски в подвалы, а также не установила предупреждающие знаки и не позаботилась об освещении улиц рядом с домом. В качестве компенсации за причиненный ущерб женщина рассчитывает получить 450 тысяч рублей. Исковое заявление принято к производству.