Росрыболовство: за неделю калининградские браконьеры нанесли ущерб почти на 143 тысячи

Росрыболовство: за неделю калининградские браконьеры нанесли ущерб почти на 143 тысячи
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последнюю неделю марта инспекторы рыбоохраны зафиксировали в Калининградской области 37 нарушений. Всего было проведено 49 рейдов, рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе Росрыболовства.

Отмечается, что 5 раз рыбаки нарушили правила прибрежного рыболовства, столько же раз — специальный режим в водоохранной зоне. Еще в 27 случаях инспекторы выявили факт нарушения правил любительского рыболовства.

В результате изъято 7 транспортных средств, 95 орудий лова и 41 кг рыбы. Сообщается, что общая сумма наложенных административных штрафов составила 115 тысяч рублей, однако сами браконьеры причинили ресурсам области ущерб, оцениваемый в 143 тысячи рублей.

«В отношении четырех нарушителей в следственные органы направлены материалы для решения о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК РФ», — добавили в ведомстве.


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