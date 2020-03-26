Росрыболовство: за неделю калининградские браконьеры нанесли ущерб почти на 143 тысячи

За последнюю неделю марта инспекторы рыбоохраны зафиксировали в Калининградской области 37 нарушений. Всего было проведено 49 рейдов, рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе Росрыболовства.



Отмечается, что 5 раз рыбаки нарушили правила прибрежного рыболовства, столько же раз — специальный режим в водоохранной зоне. Еще в 27 случаях инспекторы выявили факт нарушения правил любительского рыболовства.

В результате изъято 7 транспортных средств, 95 орудий лова и 41 кг рыбы. Сообщается, что общая сумма наложенных административных штрафов составила 115 тысяч рублей, однако сами браконьеры причинили ресурсам области ущерб, оцениваемый в 143 тысячи рублей.

«В отношении четырех нарушителей в следственные органы направлены материалы для решения о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК РФ», — добавили в ведомстве.