ОНК: погибший в Гвардейске 19-летний заключенный хотел демонстративно покончить с собой

Заключенный исправительной колонии № 7 в Гвардейске, которого обнаружили мертвым, демонстративно попытался свести счеты с жизнью. Об этом «Новому Калининграду» сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии Александр Вавилов со ссылкой на слова сотрудников УФСИН.



По словам правозащитника, 3 марта сотрудник колонии обнаружил в помещении штрафного изолятора тело 19-летнего осужденного, куда незадолго до этого его поместили за неисполнение правил внутреннего распорядка. На записи с камер видеонаблюдения, которые позже изъяла прокуратура, видно, что молодой человек в момент трагедии находился в помещении один.

Как уверяет руководство колонии, конфликтов с сотрудниками УФСИН или с другими заключенными у молодого человека не было. Спустя сутки его должны были перевести из ШИЗО обратно в отряд.

«По словам штатного психолога, во время личных бесед парень не выказывал суицидальных наклонностей. Сотрудники колонии предполагают, что заключенный не намеревался убивать себя, а хотел демонстративно попытаться совершить самоубийство, рассчитывая, что его действия вовремя заметят и спасут ему жизнь. Однако он не рассчитал и, совершая попытку суицида возле самой двери, попал в „мертвую“ зону видеонаблюдения», — пояснил Вавилов.