Двоих жителей Багратионовского округа будут судить за похищение человека

Двоих жителей Багратионовского округа будут судить за похищение мужчины. Инцидент произошёл в ночь на 30 июля 2019 года в посёлке Краснознаменское. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе районного суда.



По версии следствия, злоумышленники проникли в дом 27-летнего местного жителя, избили его, надели наручники и отвели в сарай.

«Там одну руку потерпевшего они пристегнули наручниками к цепи, подвешенной к потолку, а другую руку и тело обвязали верёвкой, после чего поочерёдно нанесли ему множественные удары по голове и телу», — рассказали в пресс-службе.

Мужчине удалось освободиться и убежать. Впоследствии он обратился в правоохранительные органы. В отношении жителей Багратионовского округа возбудили дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья». Судебное заседание назначено на 22 апреля.