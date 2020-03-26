В Калининграде председатель ТСЖ заказал убийство 72-летнего мужчины

В Калининграде председатель ТСЖ заказал убийство 72-летнего мужчины
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре председателя товарищества собственников жилья подозревают в попытке заказного убийства. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, между главой ТСЖ и 72-летним мужчиной возникли неприязненные отношения. Пенсионер был недоволен его работой и писал жалобы в различные инстанции.

Решив убить оппонента, злоумышленник попросил своего ранее судимого знакомого совершить преступление за 100 тысяч рублей. Однако «исполнитель» поставил в известность пенсионера, после чего мужчина обратился в правоохранительные органы.

«Гражданин был взят под охрану полицейскими и помещён в безопасное место. А по месту его проживания была устроена инсценировка: мужчина якобы был обнаружен с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, так что соседи и заказчик были убеждены в его гибели», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Председателя ТСЖ задержали после того, как он передал деньги «исполнителю». В отношении 63-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к организации убийства по найму». Вину в преступлении он не признал.

Мужчину поместили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. «По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — отметили в региональном СУ СК.

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