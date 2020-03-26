Полиция рассказала о подростке, на которого в Калининграде завели 100 уголовных дел

Полиция рассказала о подростке, на которого в Калининграде завели 100 уголовных дел
Витаий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде ожидается существенный рост подростковой преступности из-за одного несовершеннолетнего. Об этом заявили представители полиции на заседании комиссии горсовета по социальной политике в четверг, 26 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В отношении [...] было возбуждено 100 уголовных дел», — заявил представитель полиции. — Рост будет в 2020 году преступлений. Уже у нас в Ленинградском районе возбуждено 8 уголовных дел, у меня 8 (в Центральном районе — прим. «Нового Калининграда») у них 16 (в Московском районе — прим. «Нового Калининграда»). По словам другого полицейского, 4 дела были возбуждены буквально накануне.

Большая часть совершенных 14-летним подростком преступлений — кражи, но одно дело возбуждено по факту грабежа с применением насилия. «Кражи совершает, ходит по торговым центрам, продавец отвернулся, он из кассы деньги ворует, — отметил сотрудник УМВД. — Он по умственному развитию, так скажем, 8 вид. Ни один суд не хочет принимать решения [о его изоляции]».



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