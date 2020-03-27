Под Гурьевском пьяный водитель «Хёндая» врезался в «Тойоту» (фото)

В Гурьевском районе нетрезвый водитель попал в аварию и получил травмы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 27 марта, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла в 19.40 в четверг на 10 километре автодороги «Калининград-Мамоново 2». 38-летний водитель «Хёндая» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Тойоту».

В результате столкновения водитель «Хёндая» получил травмы. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, водительских прав у него нет.