Руководительнице почтового отделения под Озерском грозит срок за кражу кассовых денег

Руководительнице почтового отделения под Озерском грозит срок за кражу кассовых денег
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Озерске 28-летней начальнице отделения связи грозит до 6 лет заключения за воровство денег с работы, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел практически сразу после того, как горожанка нашла себе новую работу. Жительница области достала деньги из основной операционной кассы, чтобы затем забрать их себе. Общая сумма похищенной «налички» составила 40 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием служебного положения». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. «В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — добавили в пресс-службе.


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