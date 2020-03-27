Под Нестеровом мужчина попросил лодку у хозяина фермы, а затем продал ее без спроса

Под Нестеровом мужчина попросил лодку у хозяина фермы, а затем продал ее без спроса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция вычислила 22-летнего жителя Нестеровского района, укравшего надувную лодку у главы животноводческой организации, передает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 27 марта.

Как сообщили в ведомстве, с просьбой к мужчине обратился один из его знакомых. По его словам, приятель хотел одолжить двухместную надувную лодку, которая хранилась в хозяйственной постройке в пос. Токаревка. Глава животноводческой фермы согласился и дал ему плавательное средство, однако позже выяснилось, что возвращать имущество никто не собирается — житель области без спроса продал лодку, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.


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