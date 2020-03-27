В Зеленоградске женщина устроилась в столовую, чтобы обворовать будущих «коллег»

В Зеленоградске задержали 46-летнюю местную жительницу, устроившуюся на работу только для того, чтобы кого-нибудь обокрасть. Такую информацию в пятницу, 27 марта, опубликовали в пресс-службе регионального УМВД.



Согласно данным ведомства, инцидент произошел недавно утром. Женщина пришла в пищеблок пансионата, в который она до этого устроилась работать. На кухне горожанка заметила в шкафу рюкзак, который кто-то из сотрудников оставил без присмотра. В этот момент злоумышленница воспользовалась ситуацией и ушла с чужим рюкзаком домой. Причиненный ущерб оценивается в 7 тысяч рублей.

Обнаружившая пропажу сумки работница обратилась в полицию, после чего похитительницу смогли вычислить. Во время обыска у нее дома был найден рюкзак и личные вещи, принадлежащие сотруднице пансионата. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.