В Калининграде прокуратура уличила бетонный завод в загрязнении почвы отходами

В Калининграде прокуратура уличила занимающийся производством завод в несоблюдении законодательства об отходах, передает в пятницу, 27 марта, пресс-служба ведомства.



В ходе проверки выяснилось, что на территории завода «ЖБИ-Первый» одна из площадок накопления ТКО не оборудована специальным ограждением, не допускающим распространения мусора за пределами контейнерной платформы. Кроме того, прокуратура нашла два места, почва в которых засорена промышленными отходами.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении организации «Завод ЖБИ-Первый» и ее генерального директора возбудили дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). «ООО „Завод ЖБИ-Первый“ и генеральный директор ООО „Завод ЖБИ-Первый“ признаны виновными в совершении указанного правонарушения с назначением административного наказания в виде предупреждения», — добавили в пресс-службе.