Прокуратура через суд требует подключить «Мечту» к электричеству

В Калининграде прокуратура направила в суд иск, требующий подключить садовое общество «Мечта» к электросетям, сообщают в пресс-службе ведомства.



Установлено, что в декабре 2018 года ТСН СО «Мечта» заключило с АО «Янтарьэнерго» договор, согласно которому организация обязалась присоединить к электросетям 14 домов общества. «Мечта», в свою очередь, должна была оплатить расходы за эти работы по условиям соглашения. Отмечается, что выполнить подключения необходимо было за 6 месяцев, начиная со дня заключения договора. Однако компания свою часть так и не выполнила.

По результатам проверки, проведенной в сентябре прошлого года, прокуратура внесла гендиректору акционерного общества представление и потребовала устранить нарушения, но следующая проверка показала, что «Янтарьэнерго» в полном объеме требования не выполнило.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать организацию «Янтарьэнерго» присоединить жилые дома ТСН СО «Мечта» к электрическим сетям. Иск находится на рассмотрении.