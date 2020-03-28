В пос. им. Космодемьянского «Мерседес» не уступил дорогу и врезался в грузовик (фото)

Накануне в областном центре произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля. Он врезался в грузовик, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в субботу, 28 марта.



ДТП случилось в 8:30 утра. 38-летний водитель «Мерседеса» при выезде с прилегающей территории в районе дома 29 по Первой Алтайской улице, пытался повернуть налево в сторону ул. Карташева В это время наперерез ему ехал грузовик «Ивеко», однако водитель Мерседеса" не уступил дорогу — произошло столкновение, он госпитализирован.