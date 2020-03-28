Окружная дорога блокирована из-за серьезного ДТП с цементовозом и фурой (видео)

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Утром в субботу на Окружной дороге произошло серьезное ДТП, в результате которого она оказалась практически перекрыта. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Как свидетельствует видео, снятое на регистратор одного из очевидцев, цементовоз попытался затормозить за остановившимся на дороге легковым автомобилем. В него на полном ходу врезалась фура, в результате столкновения ее вынесло вперед и развернуло. Все автомобили получили серьезные повреждения. Объехать место ДТП можно только по обочине у встречной полосы.

В отделе пропаганды регионального ГИБДД корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что травмированных в результате происшествия нет, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



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