ГИБДД: водитель перевернувшегося авто ехала с детьми и, по предварительным данным, была пьяна

ГИБДД: водитель перевернувшегося авто ехала с детьми и, по предварительным данным, была пьяна
Виталий Невар / Новый Калининград

Водитель автомобиля, перевернувшегося под Светлогорском, по предварительным данным, была пьяна. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

ДТП произошло на 17 километре дороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». Автомобилем «Фольксваген Поло» управляла 29-летняя женщина, которая не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате машина перевернулась. В салоне находились несовершеннолетние дети 2006 и 2017 года рождения, по предварительным данным, без детских удерживающих устройств. Все трое госпитализированы.



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