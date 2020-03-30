Россельхознадзор: суд приостановил работу одного из молочных производств на 30 суток

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск управления Россельхознадзора по Калининградской области о привлечении к ответственности компании «Пищевой комбинат «Балтика», расположенной в Светлогорске, за нарушение технических регламентов. В решении говорится, что компания должна приостановить свою деятельность на 30 суток, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства.



Установлено, что в октябре прошлого года Россельхознадзор взял пробы сливочного масла, произведенного в пищевом комбинате. Оказалось, что производитель скрыл то, что в продукцию добавляли растительные жиры — по результатам проб в масле были обнаружены брассикастерин, кампастерин, стигмастерин, а также бета-ситостерин.



По результатам проверки выдано предписание, согласно которому компания должна была прекратить действие декларации, подтверждающей соответствие продукта установленным нормам. Также в отношении ООО «Пищевой комбинат «Балтика» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Напомним, ранее производство уже привлекалось к ответственности за нарушения.