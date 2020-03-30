Калининградец пытался скрыться от росгвардейцев после того, как разбил дверь магазина (фото)

В Калининграде задержали местного жителя, который разбил дверь магазина на ул. Батальной. Об этом в понедельник, 30 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Росгвардии.



По информации ведомства, правоохранителям пришло уведомление, что в одной из торговых точек города сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, они узнал, что неизвестный разбил дверь магазина, а затем скрылся.

Через несколько часов росгвардейцы увидели мужчину, который по приметам был похож на устроившего погром хулигана. Горожанин также попытался убежать от сотрудников, но его поймали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.