В Калининграде судят мужчину, залезавшего в квартиры по водосточным трубам

В Калининграде судят мужчину, залезавшего в квартиры по водосточным трубам
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде будут судить 39-летнего местного жителя, обвиняемого в серии квартирных краж. Об этом «Новому Калининграду» сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Сотрудники розыска задержали мужчину еще в августе прошлого года. Сообщается, что житель города днем залез в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе, взломав при этом окно обычной отверткой. Оттуда он похитил деньги и ювелирные украшения, часть которых полицейские позже у него изъяли вместе с инструментами взлома.

Во время расследования сотрудники следствия провели ряд экспертиз и установили, что все другие кражи горожанин совершал похожим способом. Днем горожанин ходил по спальным районам города и разглядывал, а затем на глаз определял квартиры, в которых никого нет. Сообщается, что для проникновения внутрь он не использовал какой-либо страховки. Обычно жилища не были оборудованы сигнализацией, поскольку хозяева не предполагали, что их квартиры можно взломать подобным образом.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по пунктам «а» частям 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье может составить 6 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.


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