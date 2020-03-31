В Полесском районе пристав незаконно снял арест с имущества на сумму более 17 млн

В суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий судебным приставом. Он незаконно снял арест с имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинение в отношении судебного пристава-исполнителя из Полесского района. Уголовное дело было возбуждено 31 января 2020 года по материалам проверки.
Установлено, что пристав незаконно снял арест с имущества юридического лица на сумму более 17 млн. руб., что привело к невозможности исполнения выданного судом исполнительного листа.
Комментарии к событию