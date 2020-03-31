Прокуратура: в Калининграде бывший полицейский составил «липовое» дело ради взятки

Калининградская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в коррупции и служебном подлоге, сообщили во вторник, 31 марта, в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, инцидент произошел в марте прошлого года. Ночью обвиняемый прибыл в составе наряда полиции на вызов горожанина, который сообщил о конфликте со своим племянником, проживающим с ним вместе. В ходе проверки экс-правоохранитель выяснил, что у родственника заявителя есть неоплаченные административные штрафы, а значит его можно арестовать на 15 суток.

Бывший полицейский предложил мужчине «решить дело» с помощью взятки, передав племяннику заявителя данные банковской карты для дальнейшего перевода 4 тысяч рублей. После этого обвиняемый составил административный протокол, в котором отмечалось, что горожанина задержали после распития алкоголя в общественном месте, хотя на самом деле это было не так.

Теперь экс-полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 (взятка) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.