Житель Балтийска обворовал женщину, уснувшую на вечеринке знакомых

В Балтийске задержали 47-летнего местного жителя, который обворовал спящую горожанку во время приятельского застолья. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на прошлой неделе. Компания знакомых встретилась ночью в квартире у одного из жителей города. Во время отдыха собравшиеся выпивали спиртное, под воздействием которого одна гостья уснула прямо во время застолья. К ней подошел мужчина, которого также пригласили на встречу, чтобы снять с женщины все золотые украшения. Кроме того, горожанин похитил ключ от ее дома, куда потом и поехал. Проникнув в квартиру, преступник украл банковские карты, а также документы и серебряные украшения. Уточняется, что часть похищенных вещей он сдал в ломбард.

После задержания у жителя области обнаружили при себе лишь часть имущества, которое он не смог продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». На время следствия мужчину поместили в изолятор. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.