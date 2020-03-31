В Гусеве молодой мужчина до смерти избил случайного прохожего

Следователи возбудили уголовное дело против 28-летнего жителя Гусева. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник в пресс-службе регионального СК, молодой человек до смерти избил случайного прохожего.

Ночью 16 марта возле одного из баров Гусева подозреваемый поссорился с 47-летним прохожим, трижды ударил его рукой по голове, а затем покинул место происшествия. Потерпевшего увезли в больницу. Наутро нападавший от знакомых узнал, что избитого им мужчину госпитализировали, и сам пошел в полицию признаваться в преступлении.

Спасти потерпевшего врачам не удалось, и 29 марта он умер в больнице. Против 28-летнего гусевца возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В 2008 году подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Кроме того, он имеет непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков.