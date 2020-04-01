В Калининграде на крышу перевернулась «Субару», водитель и пассажир погибли (фото)

В Калининграде на крышу перевернулась «Субару», водитель и пассажир погибли (фото)
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
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В Калининграде погибли водитель и пассажир автомобиля «Субару», перевернувшегося на крышу. Об этом в среду, 1 апреля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД.

ДТП произошло 1 апреля в 2 часа ночи на Большой Окружной, когда 38-летний водитель ехал со стороны Московского проспекта в направлении улицы Емельянова. В районе дома № 279 водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на бордюрный камень, из-за чего машина перевернулась.

В результате аварии водитель и пассажир умерли от полученных травм. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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