СК: недовольный обслуживанием в кофейне калининградец напал на полицейского

СК: недовольный обслуживанием в кофейне калининградец напал на полицейского
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Дело калининградца, который напал на полицейского в кофейне, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

38-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, около 4 часов утра 2 марта 2020 года, обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в круглосуточный павильон по продаже кофе на проспекте Мира. Будучи недовольным наличием в заведении очереди и медленным, по его мнению, обслуживанием, калининградец вступил в конфликт с продавцом. Тот в свою очередь вынужден был вызвать в заведение сотрудников полиции.

В павильон прибыл наряд батальона полиции Межмуниципального отдела вневедомственной охраны. В ходе разбирательств обвиняемый нанес удар локтем в лицо сотруднику вневедомственной охраны.

«В ходе предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении. На завершающей стадии расследования от него поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в релизе.

Следователем СКР вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения.

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