В Калининграде хулиган повредил шлагбаум в гаражном обществе и пытался скрыться

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержал гражданина, повредившего имущество гаражного общества. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализация в гаражном обществе на улице Большой Окружной. Выяснилось, что неизвестный мужчина из хулиганских побуждений повредил шлагбаум и убежал. Получив приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, сотрудники Росгвардии начали осматривать близлежащую территорию. Спустя непродолжительное время росгвардейцы увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, гражданин попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.