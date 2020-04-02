Два жителя Гусева отобрали у инвалида 150 рублей и пачку чипсов

Два жителя Гусева отобрали у инвалида 150 рублей и пачку чипсов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гусеве полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, жертвой которого стал 29-летний мужчина-инвалид. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

От потерпевшего сотрудники полиции узнали, что, когда он возвращался домой из магазина на улице Советской, дорогу ему преградили двое незнакомцев, которые потребовали отдать им всю наличность. Чтобы отделаться от них, мужчина ответил, что денег у него нет, но в этот момент злоумышленники с применением насилия вытащили у него из кармана 150 рублей и отобрали пачку чипсов. Очевидцы преступления стали кричать и спугнули нападавших, которые поспешили скрыться.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления по месту их жительства. Ими оказались ранее не судимые, нигде не работающие 33-летний местный житель и его 18-летний приятель. Мужчины объяснили, что на момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения и хотели „продолжения банкета“», — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Согласно санкциям статьи 161 УК РФ, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Проводится расследование.


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