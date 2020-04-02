Знакомый взял у калининградки телефон «посмотреть фильм» и снял деньги с ее счета

Знакомый взял у калининградки телефон «посмотреть фильм» и снял деньги с ее счета
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отделение полиции по Центральному району с жалобой на пропажу средств со счёта обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные списали её деньги, однако она не производила никаких операций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния. Ранее судимого 29-летнего жителя областного центра доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания

Оперативники уголовного розыска установили, что накануне произошедшего к женщине в гости приходил знакомый. После совместного употребления алкоголя потерпевшая легла спать, а мужчина попросил телефон якобы для просмотра кинофильма. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник перевёл 41 000 рублей через мобильное приложение на свой счёт. После этого мужчина обналичил деньги и потратил их.

По факту кражи с банковского счёта возбудили уголовное дело. Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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