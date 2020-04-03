Житель Ладушкина до смерти избил приятеля после отказа взять его на рыбалку

Жителя Ладушкина подозревают в избиении до смерти 55-летнего мужчины. Инцидент произошёл в ночь на 30 марта в посёлке Ушаково Гурьевского округа. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник регионального СУ СК Наталья Гацко.



По версии следствия, мужчина находился дома у своего знакомого. Во время застолья он попросил взять его на рыбалку, однако получил отказ. Между приятелями произошла ссора, во время которой гость несколько раз ударил хозяина металлическим ковшом, а затем — деревянным табуретом по голове и телу. После этого 38-летний злоумышленник покинул место преступления.

От полученных травм мужчина умер через непродолжительное время. Его тело наутро обнаружил односельчанин.

В отношении жителя Ладушкина возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». После задержания он дал признательные показания.

«Следствие намерено предъявить мужчине обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят допросы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.