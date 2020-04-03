Советчанин ограбил в кафе экс-сожительницу, отказавшуюся с ним разговаривать

Участковые уполномоченные полиции установили причастность 27-летнего жителя Советска к совершению грабежа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, в начале марта текущего года 27-летний подозреваемый случайно встретил в кафе на улице А.Невского бывшую сожительницу. 28-летняя женщина не была настроена разговаривать с бывшим кавалером и уже собиралась покинуть заведение, что не понравилось злоумышленнику. Он вырвал у потерпевшей телефон и скрылся. Ущерб составил 6 000 рублей.

Женщина не сразу обратилась в полицию, так как надеялась самостоятельно вернуть своё имущество, однако мужчина оказался несговорчивым. Позднее он и вовсе заложил чужой мобильник в ломбард.

Участковые уполномоченные полиции установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Телефон удалось изъять.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.