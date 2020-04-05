В Калининграде в канале утопили «Мазду» (фото)

В Калининграде на улице Бассейной неизвестные съехали на автомобиле «Мазда» в канал. Машину в воде утром в воскресенье, 5 апреля, обнаружили очевидцы, в ней никого не было. Об этом сообщается в группе калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
В Калининграде на улице Бассейной неизвестные съехали на автомобиле «Мазда» в канал. Машину в воде утром в воскресенье, 5 апреля, обнаружили очевидцы, в ней никого не было. Об этом сообщается в группе калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
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