В автосервисе на ул. Толбухина в Калининграде сгорели «Ниссан» и «Лексус»

В ночь на понедельник, 6 апреля, в областном центре произошёл пожар на улице Толбухина. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в регионального управлении МЧС.



Возгорание зафиксировали в 1:28 в автосервисе «Толбухинский». На территории предприятия полностью сгорели автомобили «Лексус» и «Ниссан». Ещё две машины оказались повреждены: у «Лады Гранта» оплавился задний бампер, в «Фольквагене Пассат» — левый бок.

«У рядом стоящего здания автосервиса, размером 40×60 метров, из профлиста утеплённого минеральной ватой, огнём была повреждена стена и кровля на площади 30 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. К ликвидации пожара привлекали три расчёта в составе 14 человек.