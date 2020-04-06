В автосервисе на ул. Толбухина в Калининграде сгорели «Ниссан» и «Лексус»

В автосервисе на ул. Толбухина в Калининграде сгорели «Ниссан» и «Лексус»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ночь на понедельник, 6 апреля, в областном центре произошёл пожар на улице Толбухина. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в регионального управлении МЧС.

Возгорание зафиксировали в 1:28 в автосервисе «Толбухинский». На территории предприятия полностью сгорели автомобили «Лексус» и «Ниссан». Ещё две машины оказались повреждены: у «Лады Гранта» оплавился задний бампер, в «Фольквагене Пассат» — левый бок.

«У рядом стоящего здания автосервиса, размером 40×60 метров, из профлиста утеплённого минеральной ватой, огнём была повреждена стена и кровля на площади 30 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. К ликвидации пожара привлекали три расчёта в составе 14 человек.

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