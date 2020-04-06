Полиция разыскивает мужчину, укравшего конфеты и кофе из магазина (видео)

Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к краже из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 28 марта в период времени с 14:56 по 16:58 неизвестный мужчина тайно похитил из магазина «Ю. Маркет» на улице Беланова 14 коробок шоколадных конфет и две пачки кофе.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).

Конфиденциальность гарантируется!