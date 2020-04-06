Под Зеленоградском пропал 39-летний мужчина (фото)

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В Зеленоградском районе разыскивается 39-летний Владислав Хритоненков, пропавший накануне днем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 6 апреля, сообщили в ПСО «Запад».

В последний раз мужчину видели на строительно-монтажном участке в посёлке Романово, он выходил на связь в 16:30 в воскресенье, 5 апреля. Сейчас гудки идут, но трубку никто не берет, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, лысый. Был одет: черные джинсы, черные кроссовки, синяя кофта, синяя куртка, на голове, возможно, была черная шапка заводской вязки с надписью «New Yonk». Особые приметы: деформация большого пальца на левой руке.


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