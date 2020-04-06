В Светлогорске грабитель забыл мобильник на месте преступления

В Светлогорске мужчину, подозреваемого в ограблении автомойки, вычислили по оставленному на месте преступления мобильному телефону. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В дежурную часть поступило заявление от оператора автомойки Калининградском проспекте о том, что неизвестный похитил из служебного помещения 5 тыс. рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что оператор автомойки ненадолго отлучился с рабочего места, оставив дверь в помещение незакрытой. Вернувшись, он встретил выходящего оттуда незнакомого мужчину, который попытался скрыться. Между неизвестным и работником завязалась борьба, в ходе которой преступнику удалось вырваться и убежать. Однако оказалось, что мужчина забыл на столе в операторской свой мобильный телефон.

Владельца мобильника оперативно задержали — им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и грабеж житель Светлогорска. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.