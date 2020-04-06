36-летний рецидивист с подельником совершили набег на курятник в соседнем селе

В Нестеровском районе полицейские раскрыли кражу домашней птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о краже обратился 49-летний местный житель. Потерпевший сообщил, что ночью неизвестные проникли в хозпостройку во дворе его дома и похитили всю находившуюся там птицу – пятнадцать кур и двух цесарок. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники проникли в помещение свободным путём через незакрытую входную дверь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Злоумышленниками оказались ранее судимый 36-летний житель соседнего села и его 18-летний односельчанин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.