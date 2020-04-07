С введением в области противопожарного режима сотрудники МЧС 44 раза тушили траву

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С введением в области противопожарного режима сотрудники МЧС 44 раза тушили траву

В течение последних суток пожарные десятки раз выезжали тушить траву на территории Калининградской области. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе областного МЧС ведомства.

Так, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения 44 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Привелекались 187 человек и 47 единиц техники.

Напомним, приказом областных властей в регионе с 6 апреля установлен особый противопожарный режим.

Штрафы за пал травы для физических лиц составляют 2–3 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы от 6 до 15 тыс. рублей. Наказать юридическое лицо КоАП позволяет до 200 тыс. рублей.

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