Под Светлым полиция обнаружила незаконный песчаный карьер

Под Светлым полиция обнаружила незаконный песчаный карьер
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция Светловского ГО возбудила уголовное дело против калининградца, организовавшего незаконную добычу песка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Незаконный карьер обнаружили в районе поселка Ижевское. Полицейские установили наблюдение за местностью и ночью задержали три грузовика, вывозивших песчано-гравийную смесь, а также экскаватор, который осуществлял ее погрузку.

Вместе с водителями техники полицейские задержали и 34-летнего мужчину, который, по данным полиции, организовал добычу. Калининградец разведал месторождение песка и нанял необходимое оборудование, считают в полиции. Добыча осуществлялась по ночам, а песок организатор незаконного бизнеса продавал на строительные объекты.

Доход подозреваемого от незаконной добычи песка составил 2 млн 400 тыс. рублей. Ранее задержанный уже был судим, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Техника изъята, ведется следствие.


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