В Калининграде росгвардейцы задержали буйного пациента больницы на Невского

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, дебоширившего в приемном покое больницы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Наряд вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализация в больнице на улице А. Невского. Как выяснилось, мужчину находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали в больницу. Находясь в приемном покое, гражданин начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, повредил имущество больницы, а затем ударил одного из сотрудников медучреждения. Персонал больницы нажал кнопку тревожной сигнализации.
Наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
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