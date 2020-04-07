В Калининграде пропал иногородний сотрудник ТЭЦ (фото)

В Калининграде разыскивается 32-летний житель Челябинска Игорь Скляр, пропавший в воскресенье. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в ПСО «Запад».

Мужчина работает на местной ТЭЦ, он сообщил, что в воскресенье у него должна быть встреча. В 6 утра мужчина еще был дома. Во сколько точно он ушел, неизвестно. В 16:00 по адресу проживания на ул. Жиленкова, 7 его уже не было. С тех пор мужчина на связь не выходил, телефон недоступен. Может находиться в Черняховске Калининградской области.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см, глаза карие, волосы темные. Был одет: черная куртка до бедра, темные брюки, коричневый свитер.