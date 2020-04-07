Угрожавший убийством экс-супруге мужчина повредил ее авто из-за возбужденного дела

Сотрудники полиции установили причастность 41-летнего жителя Янтарного к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 36-летняя жительница Янтарного, которая сообщила, что бывший супруг под окнами её дома устроил очередной скандал. Женщина опасалась выйти на улицу, так как ранее по её заявлению в отношении экс-мужа было возбуждено уголовное дело за угрозы убийством.

В свою очередь мужчина, вооружившись ножом, проткнул все четыре колеса принадлежащей потерпевшей «Тойоты». Ущерб составил 15 000 рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе беседы с участковым уполномоченным он признался в содеянном. Проводится проверка.