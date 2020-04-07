В Калининграде остановленный ДПС водитель признался, что находится под наркотиками

В Калининграде остановленный ДПС водитель признался, что находится под наркотиками
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя с признаками опьянения. Об этом сообщается на странице ГИБДД «ВКонтакте».

Нарушитель на «Фольсвагене» был остановлен во вторник, 7 апреля, около 14 часов, на Большой Окружной. 31-летний водитель иномарки по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ходе беседы с сотрудниками полиции мужчина пояснил, что, прежде чем сесть за руль, он употребил наркотические вещества, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает о том, что нетрезвое вождение зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям, и призывает всех участников дорожного движения оставаться дома в условиях режима самоизоляции.

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