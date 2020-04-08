В Калининграде водитель спровоцировал столкновение с другим авто и получил травмы (фото)

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В Калининграде во вторник днем произошло ДТП с пострадавшим. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила областная ГИБДД.

Авария случилась на повороте с Советского проспекта на ул. Москвина. 71-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» при выполнении поворота не пропустил двигавшийся ему навстречу автомобиль «Понтиак» и допустил столкновение транспортных средств. В результате сам водитель «Шкоды» получил травмы.

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Калининград. 7 апреля 2020 года в 15 часов 71-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» при выполнении поворота налево с Советского проспекта на улицу Москвина, не пропустил двигавшийся ему навстречу автомобиль «Понтиак», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель «Шкоды Октавиа» получил травмы. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного! Уважаемые участники дорожного движения, в условиях режима самоизоляции, оставайтесь дома! #ГИБДД39#ДТП#соблюдайпдд

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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