В Гурьевске полицейские раскрыли кражу денег из кассы магазина

В Гурьевске правоохранители раскрыли кражу денег из кассы магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от владельца продуктового магазина, который сообщил, что из кассы были похищены 25 000 рублей.

Полицейские осмотрели место преступления и выяснили, что подозреваемые точно знали, где находится касса и как достать из неё деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое 21-летних местных жителя.

Оказалось, что один из задержанных являлся приятелем продавщицы магазина. Мужчина неоднократно приходил к подруге на работу и выяснил, как работает сигнализация, где находится касса и как она открывается.

Получив всю необходимую информацию, злоумышленники в ночное время разбили камнем витрину магазина, проникли в помещение и похитили деньги.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.