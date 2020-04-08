В Балтийске контрактник получил условный срок за утопленный БТР и гибель сослуживца

В Балтийске контрактника осудили за нарушение правил эксплуатации бронетранспортёра, которое привело к гибели военнослужащего. Инцидент произошёл в июне 2019 года.



По версии следствия, старший матрос участвовал от Черноморского флота в конкурсе «Морской десант — 2019», проходившем на полигоне Хмелёвка в Балтийске. Мужчина находился боевой машине «БТР-82А» вместе с наводчиком-оператором. Перед тем, как преодолеть водную преграду, имитировавшую выход в море с большого десантного корабля, водитель нарушил правила эксплуатации боевой машины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.

«В нарушение требований руководящих документов он не закрыл крышки воздухопритока и воздухоотвода моторно-трансмиссионного отделения бронетранспортёра, не включил водоотливную систему открытием соответствующих клапанов откачки воды и водооткачивающий электронасос, после чего начал управление бронетранспортёром в море», — пояснили в ведомстве.

В результате в корпус машины и двигатель попала вода. БТР заглох и затонул. Наладчик-оператор попытался выбраться наружу, но зацепился стропами спасательного жилета за люк и утонул.

В отношении контрактника возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Повреждение военного имущества по неосторожности». Материальный ущерб государству оценили в 423 тысячи рублей. Эту сумму потратили на ремонт бронетранспортёра.

В суде мать погибшего военнослужащего просила не лишать свободы виновника инцидента. Как отметили в ведомстве, мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и активно способствовал расследованию. Кроме того, он добровольно возместил матери сослуживца моральный вред. В результате суд приговорил контрактника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его также лишили права управления транспортными средствами на один год и обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.