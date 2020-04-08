В Балтийске контрактник получил условный срок за утопленный БТР и гибель сослуживца

В Балтийске контрактник получил условный срок за утопленный БТР и гибель сослуживца
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтфлот

В Балтийске контрактника осудили за нарушение правил эксплуатации бронетранспортёра, которое привело к гибели военнослужащего. Инцидент произошёл в июне 2019 года.

По версии следствия, старший матрос участвовал от Черноморского флота в конкурсе «Морской десант — 2019», проходившем на полигоне Хмелёвка в Балтийске. Мужчина находился боевой машине «БТР-82А» вместе с наводчиком-оператором. Перед тем, как преодолеть водную преграду, имитировавшую выход в море с большого десантного корабля, водитель нарушил правила эксплуатации боевой машины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.

«В нарушение требований руководящих документов он не закрыл крышки воздухопритока и воздухоотвода моторно-трансмиссионного отделения бронетранспортёра, не включил водоотливную систему открытием соответствующих клапанов откачки воды и водооткачивающий электронасос, после чего начал управление бронетранспортёром в море», — пояснили в ведомстве.

В результате в корпус машины и двигатель попала вода. БТР заглох и затонул. Наладчик-оператор попытался выбраться наружу, но зацепился стропами спасательного жилета за люк и утонул.

В отношении контрактника возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Повреждение военного имущества по неосторожности». Материальный ущерб государству оценили в 423 тысячи рублей. Эту сумму потратили на ремонт бронетранспортёра.

В суде мать погибшего военнослужащего просила не лишать свободы виновника инцидента. Как отметили в ведомстве, мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и активно способствовал расследованию. Кроме того, он добровольно возместил матери сослуживца моральный вред. В результате суд приговорил контрактника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его также лишили права управления транспортными средствами на один год и обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter